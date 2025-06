Burkina-Koulpelogo-Examen-Bepc

Koulpelogo : « Le BEPC et le CEP, session de 2025, se déroulent bien », selon le Directeur provincial

Ouargaye, 03 juin 2025 (AIB)- Le directeur provincial de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du koulpelogo, Jacob Segda, a salué ce mardi, le bon déroulement de l’examen du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) et du Certificat d’étude du primaire (CEP) dans la province.

« L’examen du BEPC se déroule bien dans le Koulpelogo. Nous avons eu un entretien avec les différents présidents des jurys et assurance a été donnée que tous les candidats sont sur place. Ils ont commencé les préparatifs depuis hier et le déroulement des épreuves se passe bien grâce à la mobilisation de tous les acteurs, y compris les forces de défense et de sécurité », a déclaré le directeur provincial, Jacob Segda.

Le Haut-Commissaire de la province du Koulpelogo, Saïdou Ouédraogo, a donné le top de départ de cet examen ce mardi 03 juin 2025 au jury de Ouargaye, situé au lycée provincial.

Le lancement du début de l’examen du CEP a commencé par l’épreuve de rédaction, sous la supervision du Haut-Commissaire, à l’école centre A de Ouargaye autour de 7h 20 mn.

Il faut noter qu’au total, 1 800 candidats prennent part à l’examen du CEP, session de 2025, dans le Koulpelogo selon les responsables en charge de l’éducation.

Agence d’information du Burkina

BP/BBP