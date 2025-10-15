Burkina-Koulpelogo-Lancement-Conférence-Pédagogique

Koulpelogo: Lancement de la conférence pédagogique annuelle des enseignants de la CEB de Yargatenga

Ouargaye, 15 oct. 2025 (AIB)- La conférence pédagogique annuelle des enseignants de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Yargatenga a été officiellement lancée ce mercredi 15 octobre par le Chef de la CEB, Noël K. Segda.

Prévue pour se tenir quatre jours,15 au 18 octobre 2025, la rencontre se déroulera sur quatre sites et regroupera l’ensemble des enseignants de la circonscription.

La conférence pédagogique a pour thème principal : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration », et un thème secondaire : « Présentation du cadre d’orientation de la formation continue et de l’encadrement pédagogique (COFCEP) ». La conférence vise à renforcer les compétences pédagogiques des enseignants et à faciliter l’appropriation des réformes éducatives.

Les travaux comprendront des sessions de formation, des ateliers pratiques et des échanges d’expériences, en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement de base dans la circonscription.

Agence d’information du Burkina

