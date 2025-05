BURKINA-CENTRE-OUEST-TRADITION-COUTUMES-CONFÉRENCE

Koudougou : une conférence publique en prélude à la Journée des coutumes et des traditions

Koudougou, 10 mai 2025 (AIB) – En prélude à la deuxième édition de la Journée des coutumes et des traditions (JCT), une conférence publique régionale s’est tenue samedi à Koudougou, à l’université Norbert Zongo.

L’objectif principal de cette rencontre était d’offrir aux populations, en particulier aux adeptes de la religion traditionnelle et des autres confessions religieuses, une compréhension commune de cette journée dédiée aux coutumes et traditions.

Cette conférence, placée sous le thème central « Journée des coutumes et traditions : célébrer la culture et consolider la laïcité de l’Etat », a été présidée par le gouverneur par intérim, Adama Jean Yves Béré, qui a introduit les échanges par l’adage « pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient ».

Deux présentations ont enrichi cette rencontre. Le Dr Moumouni Zoungrana, Maître de conférence à l’Université Joseph Ki-Zerbo, a communiqué sur le thème, « Institution des coutumes et traditions : historique, objectif et implication ». Son intervention a retracé l’histoire de la JCT et mis en lumière l’importance de la célébration du culte des ancêtres.

Selon lui, honorer ces cultes contribue à la promotion de valeurs traditionnelles essentielles telles que la sacralité de la vie, la justice sociale, la tolérance et le pardon. Il a également souligné le rôle crucial de ces valeurs dans la cohésion sociale et le vivre-ensemble, tant au niveau intracommunautaire qu’intercommunautaire.

Le second conférencier, Dr Noaga Birba, Maître de conférence à l’Université Norbert Zongo de Koudougou, a axé sa présentation sur le patrimoine culturel de la région du Centre-Ouest. Il a d’abord proposé un aperçu historique de la région, avant d’analyser en profondeur l’importance du patrimoine culturel, qu’il soit matériel ou immatériel.

Enfin, il a exposé les enjeux liés à ce patrimoine et formulé des propositions pour sa sauvegarde et sa valorisation dans la région.

Les participants ont eu l’opportunité d’apporter leurs contributions et de poser des questions, enrichissant ainsi que les discussions. Il est ressorti de ces échanges, une prise de conscience collective, transcendant les considérations religieuses, en faveur de la promotion de la paix, perçue comme une condition fondamentale de l’existence humaine et du vivre-ensemble.

Cette initiative du Ministère de l’administration territoriale et de la mobilité, en collaboration avec le Ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, a eu lieu simultanément dans plusieurs villes du pays, notamment Banfora, Fada N’gourma, Kaya, Ouagadougou et Ouahigouya.

Agence d’information du Burkina

