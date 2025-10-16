Koubri /Engagement Patriotique: Les forces vives expriment leur patriotisme autour du drapeau

Koubri, 16 oct. 2025 (AIB)-La commune rurale de Koubri a vibré, ce jeudi 2 octobre 2025, au rythme de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne. À l’appel du Président de la délégation spéciale (PDS), Samadé Léonard Gougou, les forces vives se sont rassemblées massivement dans la cour de la Préfecture pour marquer leur attachement aux idéaux de citoyenneté et de patriotisme.

La rencontre a été marquée par la levée des couleurs, conduite par le service départemental des eaux et forêts, accompagnée du chant de l’« Hymne de la victoire ». À cette occasion, le PDS a rappelé à la population l’importance du respect des symboles de la Nation. Il a invité chacun à adopter des attitudes empreintes de dignité lors de ce rituel.

Dans la foulée, M. Gougou a livré le message du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré. Un message centré sur la lutte contre la corruption, le renforcement de la discipline et la promotion de l’ordre dans la société. Pour le PDS, cette exhortation présidentielle interpelle directement chaque citoyen à se montrer exemplaire et à contribuer, à son niveau, à la consolidation du vivre-ensemble.

La rencontre a également servi de cadre pour partager des informations relatives aux projets en cours dans la commune. Le PDS a mis un accent particulier sur les camps d’immersion et l’initiative présidentielle FASO-MÊBO. Il a appelé les habitants de Koubri à s’impliquer pleinement dans sa mise en œuvre afin de relever collectivement les défis de développement local.

Par ailleurs, la question de l’hygiène et de l’assainissement a été abordée. M. Gougou a invité les populations à œuvrer pour la salubrité de la cité émergente de Naaba-Zana, gage d’un environnement sain et propice au progrès.

Agence d’information du Burkina

LZ/yos