Kossi/Sport : L’équipe de Djibasso s’adjuge le trophée de la cohésion sociale

Djibasso, 25 mai 2025 (AIB)- Dans le cadre de ses activités, l’OCADES Caritas Nouna et la paroisse de Djibasso, a organisé, ce samedi 24 mai 2025, un match de football en faveur de la cohésion sociale et du vivre ensemble. L’équipe de Djibasso a remporté la victoire face à celle des personnes déplacées internes par 1 but à 0.

La finale du match de football en faveur de la cohésion sociale et du vivre ensemble a connu la victoire de l’équipe de Djibasso qui a inscrit sur penalty à la première mis- temps par 1 but à 0 face aux personnes déplacées internes.

Herman Dabou et ses coéquipiers ont tout essayé pour revenir au score, mais la défense adverse était bien en place pour contrer les attaques.

A la remise du trophée, l’abbé Alexandre Taro a lancé un appel à toutes les couches sociales à la cohésion sociale et à la solidarité.

«Le match d’aujourd’hui traduit une parfaite harmonie entre les populations hôtes et les personnes déplacées internes. Je vous invite à resserrer les liens de la fraternité pour une stabilité renforcée pour le bonheur de la commune», a-t-il dit.

L’équipe de Dokoé de Djibasso, victorieuse a reçu son enveloppe des mains du curé de la paroisse, l’abbé Alexandre Taro.

Le second prix a été remis par le Chef de la circonscription d’éducation de Base (CCEB) de Djibasso, Pascal Coulibaly.

En rappel, ce match de football est une suite d’activités entrant dans le cadre du projet EA19/2024 Sahel central de l’OCADES, dont l’octroi de vivres aux PDI, la campagne de distribution de compléments nutritionnels destinée aux enfants malnutris et une course cycliste féminine.

Le curé de la paroisse donne rendez-vous pour d’autres activités entrant dans le cadre du projet.

Un vibrant hommage a été rendu aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la commune de Djibasso, pour leur abnégation à combattre les forces du mal et surtout la réinstallation et en cours de réinstallation de certains villages.

Agence d’information du Burkina

