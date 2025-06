BURKINA-KOSSI-CEREMONIE-INSTALLATION

Kossi : Pousga Pascal Nikiema installé dans ses fonctions de directeur provincial des Sports et loisirs

Nouna, 4 juin 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a installé, le mercredi 4 juin 2025 à Nouna, Pousga Pascal Nikiema, dans ses fonctions de directeur provincial des Sports et loisirs dont il a assuré l’intérim durant 1 an et 8 mois.

Pousga Pascal Nikiema a été confirmé directeur provincial des Sports et loisirs à l’issue du conseil des ministres du 14 mai 2025.

Son installation a eu lieu ce mercredi 4 juin 2025 par le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, en présence des autorités administratives, militaires, paramilitaires, coutumières, religieuses et des chefs de service.

Le nouveau directeur provincial des Sports et loisirs, a d’abord salué le ministre de la jeunesse et de l’emploi pour la confiance placée en lui.

Il remercié les autorités administratives de la province de la Kossi qui l’ont accompagné durant son intérim.

Conscient de l’ampleur des responsabilités, M. Nikiema, s’est dit disponible à l’écoute, à la collaboration afin de relever les défis à venir.

Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, a félicité le nouveau directeur provincial et l’a exhorté à être en harmonie avec les textes et surtout de privilégier la communication et le management dans sa gestion.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo