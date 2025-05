BURKINA-KOSSI-EDUCATION-INCLUSIVE

Kossi/Journée de l’élève en situation de handicap : Les acteurs appelés à s’engager en faveur de l’éducation inclusive

Nouna, 29 mai 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a présidé, ce mercredi 28 mai 2025 à Nouna, la journée de sensibilisation sur l’éducation des enfants en situation de handicap, initiée par la direction provinciale en charge de l’Enseignement primaire de la Kossi.

La présente activité vise à mobiliser les forces vives de la commune de Nouna, ont été invités, ce mercredi 28 mai 2025 à Nouna, à garantir l’accès et le maintien à l’école des enfants en situation de handicap.

Les élèves du lycée provincial de Nouna ont présenté un sketch qui met en exergue l’esprit de solidarité, l’entraide et la capacité d’adaptation des enfants en situation de handicap et la réussite scolaire malgré les obstacles et les pesanteurs sociaux.

Il a traduit également la situation des enfants handicapés qui restent encore en dehors du système scolaire.

Les enfants sourds muets de l’école inclusive des filles de la charité, ont fait valoir leur talent artistique à travers un ballet bien orchestré comme les enfants normaux sous la surveillance de la sœur Lynda Okparaeke.

Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a salué l’initiative et invité les acteurs présents à prendre un engagement collectif en faveur de l’éducation inclusive.

Il a promis une plus grande mobilisation sociale pour cette cause noble.

Selon le directeur de l’enseignement de base, Adama Dao, a indiqué que l’éducation est un droit pour tous et l’école doit être un espace d’accueil, de respect, de soutien et de réussite pour chaque enfant sans distinction aucune.

« C’est le lieu pour moi de saluer l’OCADES pour sa contribution à l’épanouissement des enfants en situation de handicap dans les écoles avec les rames d’accès et l’adaptation des latrines aux conditions des enfants en situation de handicap », a-t-il indiqué.

Un jeu de questions réponses pour apprécier le niveau d’appréciation de l’assistance à cette sensibilisation communautaire a été bien apprécié.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo