Kossi/Djibasso : 85 candidats admis au 1er tour du baccalauréat de la session de 2025

Nouna, 3 juillet 2025 (AIB)- A l’issue de la proclamation des résultats du premier tour, ce jeudi 3 juillet 2025, 85 candidats sont déclarés admis au baccalauréat de la session de 2025 dans le jury 12, de la commune de Djibasso.

Avant l’annonce des résultats, le président du jury 12, Soumaïla Guiro, a rappelé la composante 7 de l’initiative présidentielle qui instaure une immersion patriotique pour les admis au baccalauréat de cette année, dont la phase pilote commence en août 2025 pour les nouveaux bacheliers.

La joie pour les admis, l’espoir pour les admissibles et la consternation pour les ajournés, se lisaient sur les visages.

Pour la série A4 sur les 114 candidats ayant composé, 67 sont déclarés admis au premier tour dont 49 garçons et 27 filles soit un taux de réussite de 58,26%.

Pour la série D, sur les 66 élèves ayant composé 18 sont déclarés admis à l’issue du premier tour, dont 9 filles et 9 garçons soit 26,87%.

Les épreuves écrites du second tour débutent les 7 et 8 juillet 2025 et les résultats définitifs sont attendus au plus tard le 10 juillet 2025.

Les acteurs mobilisés ki pour la session de 2025 ont marqué les évènements de leur présence remarquable.

