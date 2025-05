BURKINA-KOSSI-PASSATION-CHARGE

Kossi/Culture : Le nouveau directeur provincial compte mettre en lumière les potentialités touristiques de la province

Nouna, 21 mai 2025 (AIB)- Le secrétaire général de la province de la Kossi, Firmin Bassolé, a installé, le mardi 20 mai 2025 à Nouna, le nouveau directeur provincial en charge de la Culture de la Kossi, Sanou Dembelé. Il a sollicité l’accompagnement des autorités afin de mettre en lumière les potentialités de la province.

Nommé en conseil des ministres du 02 mai 2025, Sanou Dembelé, a été installé, ce mardi 20 mai 2025, dans ses fonctions de directeur provincial en charge de la Culture de la Kossi, en présence des autorités administratives, des directeurs et chefs de service.

Il a souligné que la province de la Kossi regorge d’énormes potentialités touristiques, artistiques et 60 % des artistes font la fierté de la province.

« Le contexte nous recommandé plus d’engagement comme VDP pour relever les défis qui se présentent à nous avec l’accompagnement des autorités de la province afin de mettre en lumière les potentialités touristique de la province », a-t-il indiqué.

M. Dembélé remplace Modou Gnanou qui a passé plus de 3 ans à la tête de la direction provinciale.

Malgré les moyens limités de la structure, il a su relever les défis qui se sont imposés à lui.

Sous son leadership, la direction provinciale en charge de la Culture a abattu d’énormes efforts sur le terrain.

On peut citer entre autres, l’accompagnement technique des troupes de danses traditionnelles, les enquêtes sur les toponymes et les patronymes de la province et la sensibilisation des hôteliers et les restaurateurs de la province sur le blanchiment d’argent dû à la complicité liée à l’effet du terrorisme.

Le secrétaire général de la province de la Kossi, Firmin Bassolé, après avoir rendu un hommage à Modou Gnanou, a invité le directeur entrant à s’investir pleinement dans ses nouvelles missions pour la mise en œuvre de la politique du ministère.

Il l’a également exhorté de développer le secteur de la culture, de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme et de la communication gouvernementale dans un contexte de souveraineté nationale.

Les autorités administratives, religieuses, coutumières par la voix du secrétaire général de la province ont rassuré Sanou Dembelé, de leur entière disponibilité à l’accompagner dans l’atteinte des objectifs à lui assignés.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo