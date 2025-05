BURKINA-KOSSI-SPORT-MINI-COUPE

Kossi/Coupe du Frère Emmanuel Duprez : La renaissance football club s’adjuge le trophée

Nouna, 30 mai 2025 (AIB)- La finale de la 44e édition de la Mini coupe du Frère Emmanuel Duprez, a opposé, ce vendredi 30 mai 2025 à Nouna, sur le terrain du Monseigneur Jean Lessourd. L’équipe La Renaissance football club a remporté la coupe face à celle de Cobra Sport, par le score de 4 buts à 3.

La finale de la 44e édition de la Mini coupe du Frère Emmanuel Duprez, d’un niveau technique appréciable, s’est jouée dans un esprit de fairplay.

Dirigée des mains de maître par Aboubacar Seremé et assistée par Issoufou Ouattara et Dieudonné Coulibaly, chaque équipe a eu son temps fort.

Ainsi la Renaissance football club a dominé la première mi-temps en ouvrant le score à la 12e minute, sur une incursion de Assane Ouédraogo.

De retour des vestiaires, Cobra Sport s’est montré plus conquérant en inscrivant le but égalisateur à la 60e minute de jeu, refroidissant les ardeurs de l’équipe adverse.

Il a fallu recourir aux tirs aux buts pour départager les deux équipes.

La Renaissance football club s’est montrée plus adroite en marquant 4 buts contre 3, remportant ainsi, le trophée de la 44e édition, de manière consécutive.

11 équipes ont pris part à cette édition, jouée en phase de groupes de deux, en quart de finale et en demi-finale.

Le secrétaire général du comité d’organisation, Yacouba Moukoro, a salué la longévité de la Mini coupe.

Il a aussi apporté un éclairage sur l’accompagnement du promoteur en dotant chaque équipe participante de paires de chaussures.

Les différents intervenants, ont salué l’esprit de solidarité d’entraide et surtout la joie que cela apporte à la jeunesse pour son épanouissement.

Le promoteur, le frère Emmanuel Duprez, a signifié, que les fonds destinés à la réception après le tournoi, ont été reversés au trésor public pour un soutien à l’effort de paix.

A l’issue du tournoi, la Renaissance football club a reçu un trophée, 4 ballons, un jeu de maillots et la somme de 195.000 F CFA.

Le Cobra Sport obtient 3 ballons, un jeu de maillots et la somme de 95 000 F CFA.

Toutes les équipes engagées ont eu des prix en fonction de leur rang.

Le plus jeune joueur, le plus vieux joueur, le meilleur gardien et le meilleur buteur, ont été récompensés par des prix spéciaux.

Agence d’information du Burkina

