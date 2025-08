BURKINA-KOSSI-CONFERENCE-PUBLIQUE

Kossi/Conférence publique : La Révolution progressiste et populaire au menu des échanges

Nouna, 5 août 2025 (AIB)-La direction provinciale de la jeunesse de la Kossi, a organisé, ce lundi 4 août 2025 à Nouna, une conférence publique sous le thème « La révolution progressiste et populaire : quels enjeux et perspectives pour la jeunesse. »

Elle a pour but d’apporter plus d’éclairage à la jeunesse sur la révolution progressiste et populaire du capitaine Ibrahim Traoré.Trois communications ont été dispensées par Ousseni Paceré, sur le thème général, les réformes et initiative présidentielles et la consolidation de la Confédération des Etats de l’alliance du Sahel (AES).

A travers des échanges fructueux, les participants venus du monde associatif ont répondu à l’appel des mouvements de veille citoyenne de la Kossi.

Les différents thèmes bien que d’actualité ont contribué à une meilleure approbation de la révolution par la jeunesse consciente de Nouna qui semble s’engager sur la bonne voie, celle tracée par le capitaine Ibrahim Traoré.

