Kossi/CEP 2025 : 2 199 candidats en lice pour l’examen du CEP et l’entrée en 6e

Nouna, 3 juin 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a procédé, ce mardi 3 juin 2025, à l’ouverture de la première enveloppe des épreuves écrites du Certificat d’études primaires (CEP) et du concours d’entrée en 6e de la session de 2025, à l’école Nouna Centre B. 2 199 de candidats ont été enregistrés.

Les candidats inscrits à l’examen du CEP et du concours d’entrée en 6e sont au nombre de 2 199 candidats dont 1 064 garçons et 1 135 filles, répartis dans 7 jurys dont 3 délocalisés et 13 centres dont 3 délocalisés.

Comparativement à la session de 2024, le nombre de candidats est en hausse de 184 candidats.

Les élèves déplacés internes au nombre de 1 136 candidats est également en hausse de 204 candidats par rapport à la session précédente.

La session de 2025 a mobilisé 327 acteurs dont 55 maîtres accompagnateurs, 128 surveillants, 120 correcteurs et 24 secrétaires.

Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé et le président de la délégation spéciale de la commune de Nouna, Souleymane Tiono, ont félicité les élèves pour leur présence et leur ont souhaités plein succès.

« La balle étant dans le camp des élèves. Le rendez-vous est pris pour la fin de la session », a indiqué le directeur en charge de l’Education, Adama Dao.

La hausse du nombre de candidats enregistrés est à mettre à l’actif des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo