Kossi : 800 ménages bénéficient de kits alimentaires d’une valeur de 100 millions de F CFA

Nouna, 25 juin 2025 (AIB)- Le président de la délégation spéciale de la commune de Nouna, Souleymane Tiono, a présidé ce mercredi 25 juin 2025 à Nouna, la remise de kits alimentaires d’une valeur de 100 millions de F CFA, au profit de 800 ménages vulnérables.

L’ONG CARE et son partenaire de mise en œuvre Wu Pakuwé (association paysanne), financées par le fonds Humanitaire Régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FHRAOC), ont apporté un appui aux personnes vulnérables, notamment les déplacées internes et les familles hôtes vulnérables.

Ils ont reçu des kits alimentaires d’une valeur de 100 millions de F CFA.

« Ces ménages au nombre de 800, ont été sélectionnés sur la base de critères bien précis en collaboration avec la direction provinciale de l’action humanitaire », selon le chargé du projet Réponse multisectoriel et intégré aux besoins humanitaires dans la Boucle du Mouhoun, Inoussa Kiemdé.

L’appui est composé d’un kit alimentaire par ménage, composé de 25 kg de riz, 25 kg de maïs, 20 kg de haricot, 2 kg de sel et 3 litres d’huile.

La distribution s’est faite en trois phases et chaque phase comporte la même composition de kit. Pour des contraintes, la cérémonie a regroupé deux phases en raison de deux kits par ménage qui sont ciblés uniquement sur la base de leurs besoins et leur vulnérabilité.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Nouna, Souleymane Tiono, a d’abord remercié le donateur pour sa constante disponibilité à accompagner les personnes démunies en cette période difficile.

Aux bénéficiaires, il les a exhortés au partage et à l’esprit de solidarité.

En rappel, le projet comporte 3 volets : le volet sécurité alimentaire et moyens d’existence, le volet protection des Violences basées sur le genre (VBG) et le volet santé et nutrition.

Agence d’information du Burkina

