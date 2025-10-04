Burkina/Korsimoro-Inauguration-Rond-point

Korsimoro : La veille citoyenne inaugure le rond-point de l’AES et fait un don aux VDP

Korsimoro, 4 oct. 2025 (AIB) – La veille citoyenne de Korsimoro dans la région des Kulsé a inauguré vendredi, le rond-point de l’Alliance des États du Sahel (AES), pour marquer son adhésion aux idéaux défendus par les dirigeants de l’alliance. À l’occasion, elle a offert des vivres et de l’huile aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Le président de la veille citoyenne, Abdoul Aziz Sodré, a indiqué que le rond-point symbolise le soutien indéfectible de la jeunesse de Korsimoro aux idéaux du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et aux autres leaders de l’AES. Il a invité la jeunesse à rester vigilante, déterminée et patiente dans l’attente de la concrétisation des projets de développement communal.

Le président de la délégation spéciale (PDS) de Korsimoro, Moumouni Sodré a, pour sa part, salué l’engagement citoyen de la jeunesse, en droite ligne avec l’esprit des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Il a exprimé son admiration pour cette mobilisation et promis d’accompagner les jeunes par des conseils et un appui constant afin de relever ensemble les défis du développement..

« Quand nous voyons des jeunes se mobiliser pour améliorer les conditions de vie des FDS et des familles de VDP tombés au front, ce sont des initiatives très louables que nous allons encourager et soutenir », a affirmé le PDS, précisant que le don de vivres contribuera à soulager les familles concernées.

Pour le représentant des chefs coutumiers de Korsimoro, la réalisation de cette infrastructure traduit la cohésion sociale entre les fils et filles de la commune. Il a encouragé la jeunesse à poursuivre dans cette dynamique et à toujours privilégier le dialogue dans ses initiatives.

Le président du Conseil de la jeunesse pour le développement du Sahel (CJ-DS), parrain de la cérémonie, Ismaël Ouédraogo, a félicité la jeunesse pour cette initiative citoyenne et patriotique. Il l’a exhortée à se lever pour bâtir la commune, dans l’esprit du développement endogène prôné par les autorités de la Transition. « Personne ne viendra d’ailleurs construire notre pays. C’est à nous de le faire, dans l’ordre, la discipline et la cohésion », a-t-il déclaré.

L’inauguration de l’infrastructure a mobilisé la population, des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des représentants des FDS et VDP.

