Koosin : Trois inspecteurs renforcent l’équipe d’encadrement de la CEB de Djibasso

Djibasso, 15 nov. 2025 (AIB)-Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Djibasso, pasteur Soumaïla Ganamé, a installé, ce vendredi 14 novembre 2025, trois nouveaux inspecteurs, pour le renforcement de l’équipe d’encadrement pédagogique de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Djibasso.

La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Djibasso, connaît un nouveau souffle avec la nomination de trois inspecteurs, qui ont pris service ce vendredi 14 novembre 2025 à Djibasso.

Ces nominations répondent à un souci de doter les différents bureaux d’un leadership fort et opérationnel.

L’inspecteur Yéda Baki, est nommé responsable du bureau de l’éducation pré-scolaire (BEPres).

L’inspecteur Forazoun est désormais en charge de l’éducation non formelle et de la promotion des langues nationales.

L’inspecteur Zoumba jean Traoré, est le responsable du bureau de l’encadrement primaire.

Le pasteur Soumaïla Ganamé, a félicité et souhaité la bienvenue aux nouveaux inspecteurs.

Il a placé leur mission sous la protection divine et les a invités à s’investir pleinement pour le bien être des apprenants.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Djibasso, Pascal Coulibaly, s’est dit satisfait et soulagé.

Il a souligné que la CEB de Djibasso avait un besoin urgent de renfort pour assurer un encadrement efficace des enseignants au bénéfice direct des élèves.

Ces nouvelles affectations viennent combler un vide important et offrir une nouvelle dynamique au fonctionnement des bureaux pédagogiques.

La CEB de Djibasso peut compter désormais sur une équipe étoffée, prête à relever les défis éducatifs et à contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans la commune.

Agence d’information du Burkina

