BURKINA-KOOSIN-BUDGET- COMMUNAL

Koosin/Session budgétaire de l’année 2025 : Un budget primitif de 121 944 254 F CFA approuvé

Nouna, 24 nov. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Nouna, Souleymane Tiono, a présidé, ce lundi 24 novembre 2025, la 4e session ordinaire de l’année avec l’approbation d’un budget primitif de 121 944 254 F CFA.

La double crise sécuritaire et humanitaire a impactée la vie économique de la commune.

En dépit des efforts déployés, la faible mobilisation des ressources a entraîné la baisse des investissements.

Pour faire face aux dépenses, une planification des dépenses s’avère indispensable pour l’élaboration du budget pour l’exercice 2026.

Pour ce faire, la présente session budgétaire est mise à profit pour examen et approbation.

Le comptable, Dakio Justin, a présenté en deux étapes, le budget de fonctionnement et celui des investissements.

« Ce budget s’équilibre à la somme de 121 944 254 F FCA et a été adopté par acclamation par les membres statuaires de la délégation spéciale », a-t-il dit.

Conformément à la note d’invitation, les membres de la délégation spéciale se sont penchés également sur les besoins de la collectivité.

Ainsi, la mairie a sollicité un recrutement de personnel pour renforcer les capacités opérationnelles de l’existant en vue de pallier à l’admission à la retraite des agents de la collectivité.

Aussi, la délégation spéciale a adopté le recrutement de deux agents de bureau et un adjoint administratif.

Pour rapprocher l’administration des administrés, des centres d’état civil secondaires délégués, seront également mis à la disposition des CSPS.

Au terme des échanges fructueux en vue d’ajuster au mieux le budget primitif, des propositions d’élargissement de l’assiette fiscale ont été pris en compte.

Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Nouna, Souleymane Tiono, a rendu un hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), pour leur engagement constant pour la reconquête du territoire.

Il a également formulé ses vœux les meilleurs pour l’année 2026 par anticipation aux participants de la 4e session ordinaire de l’année.

Agence d’information du Burkina

AC/HB/OO