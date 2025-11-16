BURKINA-KOOSIN-CAMPAGNE-AGRICOLE

Koosin/Riziculture : Le riz symbole de la résilience paysanne à Kamadena

Dokuy, 14 nov. 2025 (AIB)-L’offensive agricole est une réalité dans le village de Kamadena où les agriculteurs s’adonnent à la production abondante du riz, avec l’appui du gouvernement.

Dans la vaste plaine de Kamadena, les champs de riz s’étendent à perte de vue.

Le vent fait onduler les épis dorés, symbole d’un changement profond dans les habitudes agricoles du village.

Longtemps réservée aux plus aisés, la consommation de riz s’est aujourd’hui démocratisée.

«C’est terminé cette idée que le riz est réservé aux plus nantis. Nous en cultivons tous et nous en consommons également», confie Tamou Konaté, grand producteur du village rencontré dans son champ.

Les habitudes ont changé et depuis deux ans les habitants ont bien compris les nouvelles réalités climatiques.

«Les pluies plus fortes et parfois plus longues ont anéanties plusieurs cultures de mil ou de maïs au cours des saisons écoulées. Nous avons fini par comprendre qu’il faut s’adapter au climat. Le mil et le maïs ne supportent pas les inondations», explique M. Konaté, fièrement appuyé contre sa machine à décortiquer.

Les récoltes s’annoncent très prometteuses, cependant tout n’est pas gagné d’avance le manque de matériels freiné les récoltes.

Tamou Konaté, a remercié les plus hautes autorités du pays pour les soutiens multiformes dont les paysans ont bénéficié.

«Depuis l’histoire du Burkina Faso aucune autorité n’a songé au monde paysan si ce n’est le Capitaine Ibrahim Traoré», a-t-il soutenu.

Au delà de la production du riz, la plaine de Kamadena mérite un nouveau regard, son aménagement contribuera sans nul doute à renforcer les capacités de production de la zone.

Agence d’information du Burkina

