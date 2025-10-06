BURKINA-KOOSIN-EDUCATION

Koosin/Rentrée 2025-2026 : Le chef de la circonscription d’éducation de base de Bomborokuy échange avec les enseignants

Bomborokuy, 3 oct. 2025 (AIB)- Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Bomborokuy, Amidou Sanogo, a présidé, ce vendredi 3 octobre 2025, une rencontre d’échange avec les acteurs de l’éducation, pour poser les jalons d’une année scolaire réussie.

« La rencontre d’échanges tenue le vendredi 3 octobre 2025, est une prise de contact avec les enseignants, selon le CCEB, Amidou Sanogo.

A cet effet, les services de l’inspection ont tour à tour décliné les difficultés ayant émaillé l’année scolaire écoulée et en même temps propose des attentes à l’endroit des directeurs d’écoles et des enseignants.

Les difficultés notamment l’absence criarde des élèves et le retard dans la mise à disposition du cartable minimum, ne doivent en aucun impacté l’engagement des enseignants.

Pour M. Sanogo, les interruptions connues au cours de l’année 2024-2025 sont à mettre dans les oubliettes, car selon lui, des efforts sont consentis pour la réussite de cette scolaire.

Bernard Koné, reconnaît que les échanges ont été fructueux et souhaite que cela se sente dans le travail tout au long de l’année.

Les enseignants se sont engagés à relever les défis.

Agence d’information du Burkina

II/AC/hb/oo