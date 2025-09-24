BURKINA-KOOSIN-CHAMP-SCOLAIRE

Koosin : La rizière scolaire de Kié au service de la cantine endogène

Djibasso, 23 sept. 2025 (AIB) – Porté par l’initiative présidentielle, le village de Kié s’est lancé dans la culture du riz pour approvisionner sa cantine endogène. Ce dimanche 21 septembre 2025, le champ scolaire présentait déjà des plants en pleine épiaison.

Selon le directeur de l’école, Timbila Nabaloum, ce champ, au-delà de son aspect nutritif, est devenu un outil de transmission de savoir agricole et de participation citoyenne au développement local.

« Ce champ est l’œuvre collective d’une école qui croit en son avenir. Nous avions tout fait avec les moyens de bord’, a-t-il indiqué.

