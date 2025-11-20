BURKINA-KOOSIN-EDUCATION-RETRAITE

Koosin : La Circonscription d’éducation de base de Bomborokuy rend hommage à Souleymane Traoré qui part à la retraite

Bomborokuy, 20 nov. 2025 (AIB)-La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Bomborokuy, a célébré, ce mercredi 19 novembre 2025, la cérémonie d’aurevoir de son gestionnaire administratif et financier, Souleymane Traoré, qui fait valoir ses droits à la retraite après 37 ans de service dévoué.

La cérémonie d’aurevoir de Souleymane Traoré, le mercredi 19 novembre 2025, placée sous le signe de la reconnaissance et de la gratitude

Elle a rassemblé collègues, responsables éducatifs, enseignants, partenaires et membres de la communauté locale, venus saluer le parcours remarquable de cet acteur clé de l’administration éducative.

Reconnu pour sa rigueur, son sens élevé du devoir et sa discrétion, M. Traoré, a débuté sa carrière dans le département de Djibasso en tant qu’enseignant avant d’être un agent de bureau.

Il a joué un rôle déterminant dans la gestion administrative et financière de la CEB de Bomborokuy.

Ses collaborateurs soulignent unanimement son efficacité, sa disponibilité ainsi que la qualité de ses relations professionnelles.

« Souleymane Traoré a été un pilier pour notre CEB. Son départ laisse un grand vide, mais surtout un héritage de sérieux et de discipline », a confié un enseignant.

Plusieurs témoignages ont mis en lumière l’intégrité et l’engagement constant du gestionnaire.

Une remise de cadeaux symboliques et des mots d’encouragement ont marqué ce moment de reconnaissance.

Touché par ces marques d’estime, M. Traoré, a exprimé sa gratitude envers ses collègues et partenaires.

Il a rappelé que ces années de travail ont été pour lui « une mission de service public accomplie avec cœur et responsabilité ».

La CEB de Bomborokuy lui a souhaité une retraite paisible, riche en repos et en nouvelles opportunités personnelles.

