Koosin/Immersion patriotique : Les bacheliers de Djibasso partagent leur expérience au lycée départemental.

Djibasso, 17 oct. 2025 (AIB)-De retour de leur immersion patriotique, une délégation composée de six nouveaux bacheliers de Djibasso, ont présenté, ce jeudi 16 octobre 2025, un compte rendu de leur expérience à leurs camarades du lycée départemental de Djibasso. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, organisées à l’échelle nationale du 2 au 16 octobre 2025.

Membres de la première promotion issue de la commune de Djibasso, ces jeunes ont pris part à un mois de formation dans la ville de Nouna, dans la province de la Koosin, qui a rassemblé près de 457 impétrants, dont 124 originaires de Djibasso.

Durant leur intervention, les élèves ont parcouru les salles de classe, de la sixième à la terminale, pour partager les enseignements tirés de cette expérience.

Leur discours, axé sur des valeurs telles que le civisme, l’amour de la patrie, la solidarité, le respect du bien public et la discipline, a été accueilli avec intérêt par les élèves.

Selon les bacheliers, cette immersion ne s’est pas limitée à des formations théoriques sur les valeurs morales.

Des activités physiques ont également rythmé leur séjour, renforçant l’esprit de cohésion et de responsabilité.

L’objectif de cette restitution était aussi d’encourager les élèves du lycée à se préparer psychologiquement pour les prochaines sessions de l’immersion patriotique.

Une manière de transmettre le flambeau et de susciter l’adhésion des jeunes à cette initiative présidentielle.

Le proviseur du lycée, M. Hamadou Zida, a salué cette démarche citoyenne. « Je suis fier de cette initiative. Elle reflète l’engagement de nos élèves pour un Burkina Faso meilleur », a-t-il déclaré. Il a en outre félicité les bacheliers pour leur esprit d’initiative et leur a souhaité une excellente rentrée académique.

