Koosin/Conseil de santé du district sanitaire de Nouna : Les acteurs plaident pour une campagne couplée réussie

Nouna, 7 nov. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a présidé, ce vendredi 7 novembre 2025, le Conseil de santé du district sanitaire de Nouna, pour une campagne de plaidoyer contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A et le déparasitage. 72 012 enfants de 0 à 59 mois sont les cibles de cette campagne.

La séance de plaidoyer a réuni, le vendredi 7 novembre 2025, les autorités administratives, religieuses et coutumières et les leaders communautaires en vue de les outillés sur la campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A et le déparasitage.

Pour une durée de quatre jours, la campagne s’étend du 07 au 10 novembre 2025, dans l’aire du district sanitaire de Nouna. 72.012 enfants de 0 à 59 mois sont les cibles de cette campagne.

Selon le responsable du programme élargie de vaccination, Ibrahim Ouédraogo, les attentes sont entre autres, l’implication de la communauté, la mobilisation sociale, et une sensibilisation des parents, pour la réussite de la campagne.

Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a salué les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur implication.

