Koosin/conférence pédagogique : Les participants satisfaits de l’organisation

Djibasso, 19 oct. 2025 (AIB)-Après quatre jours d’intenses travaux, la conférence pédagogique des professeurs des écoles de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Djibasso, a pris fin ce samedi 18 octobre 2025. Les enseignants ont été satisfaits de l’organisation de cette conférence. La cérémonie a été présidée par le 2e vice-président de la délégation spéciale de Djibasso, l’Inspecteur Pascal Coulibaly, par ailleurs Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Djibasso.

Cette rencontre, qui s’est tenue du 15 au 18 octobre, a réuni de nombreux enseignants autour du thème principal : « La mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

Pendant ces quatre journées de réflexion, d’échanges et de renforcement de capacités, les participants ont exploré en profondeur les mécanismes de mise en œuvre des réformes en cours dans le système éducatif burkinabè.

Les travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions, saluées par l’ensemble des participants qui ont exprimé leur satisfaction, tant pour la qualité de l’organisation que pour la pertinence des communications dispensées par les formateurs.

A l’issue des travaux, les motions issues des différents groupes ont été lues, résumant les engagements pris et les recommandations formulées pour une meilleure mise en œuvre des acquis sur le terrain.

M. Coulibaly, a salué l’implication active des enseignants tout au long de la conférence.

Il a également rappelé l’importance de la formation continue dans un contexte de réforme permanente du système éducatif.

