Kombissiri : Les tout-petits de la garderie du secteur 1 en visite dans les locaux de la police nationale

Kombissiri, 13 mai 2025 (AIB) – Les apprenants du centre d’éveil et d’éducation préscolaire du secteur 1 de Kombissiri ont visité le 12 mai 2025 les locaux de la direction provinciale de la police nationale du Bazèga à Kombissiri. L’objectif est d’inculquer aux tout-petits les valeurs de patriotisme et de citoyenneté.

Ils étaient 35 enfants, apprenants de la grande section du centre d’éveil et d’éducation préscolaire (CEEP) du secteur 1 de Kombissiri à visiter les locaux de la direction provinciale de la police nationale du Bazèga à Kombissiri. Cette visite, selon le directeur du CEEP, Boureima Ouédraogo, entre dans le cadre des activités de sa structure.

« Nous travaillons à inculquer aux tout-petits dès le bas âge, les valeurs de patriotisme et de citoyenneté afin qu’ils puissent aimer leur pays le Burkina Faso et contribuer à le bâtir à l’âge adulte », a indiqué M. Ouédraogo.

Parlant de patriotisme, poursuit-il, « Nous avons jugé nécessaire de commencer par nos Forces de défense et de sécurité (FDS) et Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui assure la défense et la sécurité du pays ».

Reçus par le commissaire de police, Boureima Koussé, commissaire central de la ville de Kombissiri, les tout-petits ont pris part à la montée des couleurs en entonnant l’hymne national en langue nationale mooré en présence du personnel, des VDP et des Volontaires adjoints de sécurité (VADS).

À travers cette montée des couleurs, le commissaire Koussé a expliqué aux enfants la valeur du drapeau national, la signification de chaque couleur, l’amour et le respect que doit avoir chaque citoyen pour le drapeau. L’hôte du jour a également expliqué à ses visiteurs le fonctionnement de la direction provinciale de la police nationale dirigée par le commissaire principal de police, Saidou Ouoba.

Les enfants et leurs encadreurs ont ensuite eu droit à une visite des différents services de la direction, notamment la section des Cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB), le poste de police, la section des accidents où ils ont été sensibilisés sur l’importance de la prudence en circulation et du port du casque. Les enfants se sont aussi rendus sur le terrain pour suivre avec les VADS la réglementation de la circulation routière et le respect des feux tricolores.

Au terme de la visite le commissaire Koussé et ses hommes se sont réjouis de l’initiative du directeur du CEEP qui contribue à inculquer aux enfants les valeurs de patriotisme. Les apprenants du CEEP très heureux, ont émis le vœu de devenir policiers et pour y parvenir, tous sont conscients qu’il faut bien travailler à l’école.

Agence d’information du Burkina

