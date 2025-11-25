BURKINA-KENEDOUGOU-ENVIRONNEMENT-ASSOCIATION-BOSQUET

Kénédougou : Une association présente le bilan de son projet de renforcement du bosquet à plantes médicinales

Orodara, 24 nov. 2025 (AIB)-L’Association Lamogôya Taama ou l’Alliance en marche, a présenté le vendredi 21 novembre 2025 à Orodara, le bilan de son projet de renforcement du bosquet à plantes médicinales, financé par le conseil régional du Guiriko.

Mis en œuvre dans le cadre du volet environnemental de la marche des conteurs 2025, le projet visait l’organisation de séances d’éducation environnementale et la réalisation de reboisements symboliques dans sept localités traversées par la marche.

Selon le président de l’association, Arouna Traoré, alias « le Marcheur du Kénédougou », 1 611 plants ont été mis en terre contre 1 500 initialement prévus.

Il a jugé le bilan satisfaisant, malgré quelques difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre.

M. Traoré, a indiqué que l’une des principales leçons tirées est la réelle réceptivité d’une partie des populations à la promotion des plantes médicinales.

Le président de l’association, a également relevé que l’activité a favorisé le brassage entre participants ainsi que des découvertes et des liens d’amitié.

Créée en 2019, l’Association Lamogôya Taama, intervient dans la promotion de la marche, du bien-être et de la protection de l’environnement.

Agence d’information du Burkina

AK/HB/OO