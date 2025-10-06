BURKINA-KENEDOUGOU-MONTEE-COULEURS

Kénédougou/Montée des couleurs à Morolaba : Le PDS appelle à plus de civisme et de cohésion sociale

Orodara, 6 oct. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Morolaba, Germain Mien, a présidé ce lundi 6 octobre 2025, la cérémonie de montée des couleurs marquant le lancement de la deuxième phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Il a invité la population à plus de civisme et de cohésion sociale.

C’est l’école »A » de Morolaba, qui a servi de cadre ce lundi 6 octobre 2025, à la montée des couleurs marquant le lancement de la deuxième phase des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne en présence des corps constitués de la commune.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Morolaba (PDS), Germain Mien, a livré à la population le message du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré en appelant à un sursaut patriotique dans un contexte national marqué par la lutte pour la reconquête du territoire.

M. Mien, a invité les populations de Morolaba à faire preuve de civisme, de discipline et de responsabilité dans tous les domaines de la vie communautaire.

Il a exhorté chacun à être un exemple d’intégrité, de rigueur et d’engagement pour le bien-être collectif.

Le PDS a également salué l’engagement des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et des dozos, qui veillent nuit et jour à la sécurité des populations.

Il a encouragé les citoyens à entretenir une collaboration franche et constante avec ces acteurs de la sécurité.

Enfin, Germain Mien, a insisté sur l’importance du pardon, de la tolérance et de la cohésion sociale, qu’il considère comme des piliers indispensables pour le développement harmonieux de la commune.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo