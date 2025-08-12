BURKINA-KENEDOUGOU-MONTEE-COULEURS

Kénédougou/Montée couleurs : Le Haut-commissaire invite les bacheliers à tirer le meilleur de l’immersion patriotique

Orodara, 12 août 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a présidé ce mardi 12 août 2025, la traditionnelle cérémonie tournante de montée des couleurs au lycée provincial Diongolo Traoré de Orodara, marquant le début de l’immersion patriotique obligatoire des bacheliers de la province. Il les a invites à tirer le meilleure de cette étape décisive.

La cérémonie s’est déroulée ce mardi 12 août 2025 au lycée provincial Diongolo Traoré en présence des corps constitués de la province ainsi que des bacheliers admis à la première édition d’immersion obligatoire patriotique.

A cette occasion, des bénédictions ont été dites pour les jeunes bacheliers par le chef du village de Orodara, Sa Majesté Massa Traoré, l’Imam de la grande mosquée, Sékou Sangaré et le curé de la paroisse Notre-Dame d’Afrique, l’abbé Evariste Sawadogo.

Dans son adresse, le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a salué la forte mobilisation des différents acteurs autour de cette initiative nationale d’ancrage des valeurs patriotiques chez les jeunes.

Il a encouragé l’engagement des encadreurs, formateurs et partenaires pour l’organisation réussie de cette immersion.

« Vous serez plongés dans une nouvelle ambiance. Soyez à l’aise. Laissez-vous porter par l’expérience. Les formateurs et encadreurs sont là pour vous accompagner. Explorez, découvrez, imprégnez-vous de cette session », a lancé M. Sakira à l’endroit des bacheliers, les invitant à tirer le meilleur de cette étape décisive.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo