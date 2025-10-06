BURKINA-KENEDOUGOU-DEVELOPPEMENT-LOCAL

Kénédougou : Les populations du village de Famberla réhabilitent une portion de la route régionale n°23

Orodara, 6 oct. 2025 (AIB) – Les populations du village de Famberla, situé à une vingtaine de kilomètres de N’dorola, se sont mobilisés le jeudi 02 octobre 2025, pour réhabiliter une portion dégradée de la route régionale n°23 traversant leur localité. L’initiative est du chef de village, Nabouzé Sessouma.

Selon le chef du village de Famberla, Nabouzé Sessouma, cette initiative citoyenne, s’inscrit dans la dynamique impulsée par le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, invitant les populations à s’impliquer dans le développement local.

L’action communautaire a été précédée d’une vaste sensibilisation et d’une cotisation organisée auprès de chaque ménage.

Les fonds collectés ont permis la location de tricycles et de tracteurs nécessaires aux travaux de remblai.

Grâce à la forte mobilisation des habitants, les travaux se sont déroulés efficacement, aboutissant à la réhabilitation d’un tronçon désormais praticable au grand bonheur des usagers.

Nabouzé Sessouma, a exprimé sa satisfaction et a remercié la population pour cette œuvre collective.

