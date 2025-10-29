BURKINA-KENEDOUGOU-COMMUNE-MOROLABA-SENSIBILISATION

Kénédougou : Le PDS de Morolaba sensibilise la population sur l’importance de la documentation civile

Morolaba, 29 oct. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Morolaba, Germain Mien, a animé, le lundi 27 octobre 2025 au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS), une séance de sensibilisation sur l’importance de la documentation civile et les risques liés à l’apatridie.

L’activité de sensibilisation de la population de Morolaba, le lundi 27 octobre 2025, a permis de prendre en charge 162 bénéficiaires pour l’établissement de la Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB).

Accompagné d’un agent de l’Action humanitaire, Kaboré Amadou, le Président de la délégation spéciale (PDS), Germain Mien, a indiqué que cette initiative vise à renforcer la compréhension de la population sur la valeur des documents d’état civil, à faciliter leur accès aux services compétents et à impliquer davantage les autorités locales et les leaders communautaires dans le processus.

Selon lui, cette campagne contribuera à réduire les obstacles liés à l’obtention des pièces d’identité et à accroître le nombre de citoyens en règle avec leur état civil, un gage d’inclusion et de participation citoyenne.

Germain Mien, a également salué l’accompagnement constant des autres services locaux pour leur engagement auprès d’une population résiliente dans cette opération de délivrance massive de CNIB.

Cette activité a été soutenue financièrement par Action contre la Faim (ACF).

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO