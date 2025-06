BURKINA-KENEDOUGOU-ASSAINISSEMENT

Kénédougou/Journée mondiale de l’Environnement : L’Association SOS Enfants se mobilise pour le ramassage des sachets plastiques

Orodara, 7 juin 2025 ( AIB)- A l’occasion de la commémoration de la journée mondiale de l’Environnement, l’Association Sos Enfants en collaboration avec la Fondation Stromme, a organisé, le jeudi 5 juin 2025 à Orodara, une opération de ramassage de matières plastiques dans la cité du Verger. L’activité était placée sous le thème : « La lutte contre la pollution plastique ».

Cette activité, s’inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de l’environnement.

Munis de râteaux, pelles, gants et matériels de collecte, plus d’une centaine de personnes majoritairement des femmes, ont sillonné les alentours du grand marché de Orodara et les abords du marigot Selmon, pour ramasser les déchets plastiques qui nuisent fortement à la santé et à l’écosystème local.

Selon le coordonnateur des opérations de SOSEO, Babou Nagalo, la réalisation de cette activité vient à point nommé et permet de sensibiliser les populations riveraines et les marchands sur l’éducation environnementale.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Orodara, Emmanuel Konaté, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à SOS Enfants pour cette initiative qui permet de donner un nouveau visage à la ville en matière d’assainissement.

M. Konaté en compagnie des responsables de ses services techniques en matière d’assainissement et des responsables, de SOSEO ont ensemble prodigué des conseils et sensibilisé la population sur la gestion des déchets plastiques dans la ville.

Le coordonnateur des opérations de SOSEO, Babou Nagalo, a déclaré que cette activité a été également une occasion de renforcer des liens entre les différents acteurs communautaires et les services techniques déconcentrés de l’Etat.

