BURKINA-KENEDOUGOU-IMMERSION-PATRIOTIQUE

Kénédougou/Immersion patriotique : Le Haut- commissaire exhorte les participants à la discipline, à l’écoute et à l’engagement

Orodara, 11 août 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a procédé ce lundi 11 août 2025 au Lycée provincial Diongolo Traoré de Orodara, au lancement officiel de l’immersion patriotique des nouveaux bacheliers. Il les a exhortés à la discipline, à l’écoute et à l’engagement.

Instituée par décret en conseil des ministres en date du 2 mai 2025, l’immersion patriotique obligatoire concerne désormais tous les élèves admis aux examens scolaires.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la refondation de la société burkinabè, du développement national et de la consolidation des valeurs citoyennes.

La cérémonie s’est déroulée ce lundi 11 zoût 2025 au lycée provincial Diongolo Traoré sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira.

Elle a été marquée par l’exécution de l’hymne nationale et les allocutions.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Kénédougou, Lassina Coulibaly, a salué l’engagement des plus hautes autorités à travers cette réforme.

Il a souligné que l’immersion patriotique vise à construire des modèles de citoyens et de patriotes qui, sans doute, impacteront positivement la vie de la nation .

Ason tour, le Haut-commissaire Sakira a exprimé sa profonde gratitude envers les autorités nationales pour cette initiative novatrice.

Il a exhorté les participants, à faire preuve de discipline, d’écoute et d’engagement tout au longtemps de cette période d’immersion.

« Respectez scrupuleusement les consignes de vos encadreurs, car elles visent à vous former pour que vous deveniez des acteurs de changement dans votre communauté et pour toute la nation », a-t-il lancé.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo