Burkina-Célébration-Tabaski-Sanmatenga

Kaya/Tabaski : L’AEEMB et le CERFI ont célébré l’Aïd el-Kebir dans la ferveur spirituelle et l’engagement citoyen

Kaya, 6 juin 2025 (AIB)- À l’occasion de la fête de l’Aïd el-Kebir, l’Association des Élèves et Étudiants Musulmans au Burkina (AEEMB) et le Cercle d’étude, de recherche et de formation islamique (CERFI) ont organisé, ce vendredi, une grande prière communautaire présidée par l’imam Sawadogo Yacouba.

Dans son sermon, l’imam a mis en lumière l’exemple de dévotion du prophète Ibrahim, symbole de sacrifice, d’endurance et d’amitié sincère avec Dieu. Il a exhorté les fidèles à marcher sur le chemin de l’obéissance, de la droiture et de l’amour divin.

« Dieu n’a nul besoin du sang ni de la viande, mais de la pureté des cœurs », a rappelé l’imam Sawadogo Yacouba.

Au-delà de la dimension spirituelle, le prêche a été marquée par des appels forts à l’engagement citoyen et l’imam a invité la communauté musulmane à prier pour la paix, à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte pour la libération du pays, et à cultiver la tolérance dans un Burkina Faso laïc.

Il a également interpellé la jeunesse sur la nécessité du civisme et de l’usage responsable des réseaux sociaux.

Aux candidats aux examens scolaires et aux concours directs, il a lancé un appel ferme à rejeter toute forme de fraude.

La célébration s’est conclue par le sacrifice rituel du bélier, dans une ambiance empreinte de spiritualité et de solidarité.

Agence d’information du Burkina

AIO/BBP