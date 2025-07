Kaya/Sport : 6e édition de la Coupe Maracana de Radio Notre-Dame de Kaya : Avenir FC s’impose à nouveau

Kaya, 26 juillet 2025 (AIB) – La finale de la 6e édition du tournoi Maracana de football de la Radio Notre-Dame de Kaya a eu lieu le samedi 26 juillet 2025. Avenir FC, tenant du titre, a confirmé sa suprématie en s’imposant 3-2 lors de l’épreuve des tirs au but face à Massage FC.

Sous une pluie battante, les deux équipes se sont affrontées sur le terrain des écoles Notre-Dame à Kaya. Après un match équilibré, marqué par un score de 0-0 à l’issue du temps réglementaire, Avenir FC a fait preuve de plus de précision lors des tirs au but, s’imposant 3-2. Ce triomphe permet à Avenir FC d’inscrire son nom pour la troisième fois au palmarès de la compétition après ses victoires en 2021 et 2024.

Outre le trophée, Avenir FC a remporté une enveloppe de 100 000 F CFA, un jeu de maillots, trois ballons et des médailles. De son côté, Massage FC, finaliste malheureux, a été récompensé par une enveloppe de 70 000 F CFA, un jeu de maillots, deux ballons et des médailles. Des prix spéciaux et des prix d’encouragement ont également été décernés aux joueurs les plus méritants ainsi qu’aux meilleurs arbitres.

L’abbé Alexis Kouka Ouédraogo, directeur de la Radio Notre-Dame de Kaya, promoteur de l’événement, ainsi qu’Alphonse Kafando, président du comité d’organisation, ont salué l’engouement du public et l’esprit sportif manifesté par les différents acteurs du tournoi. L’abbé Kouka a rappelé qu’à travers cette initiative sportive, en dépit du contexte sécuritaire et humanitaire difficile, la Radio Notre-Dame entend contribuer à la promotion de la paix, du vivre-ensemble et de la solidarité entre les différentes communautés.

Lancée le 1er juillet 2025, la 6e édition de la Coupe Maracana a vu la participation de 24 équipes issues des différents secteurs et services de la ville de Kaya. Pour la première fois, l’Assistance Vidéo à l’Arbitrage (VAR) a été utilisée lors des matchs de demi-finale et de la finale.

Placée sous le coparrainage de Moussa Dahani, président du comité exécutif de l’Association sportive de la SONABEL, et de l’abbé Adelphe Rouamba, secrétaire exécutif diocésain de l’OCADES–Caritas de Kaya, cette finale a également vu la présence de personnalités de marque et de figures du football, telles que Moussa Sawadogo, député à l’Assemblée législative de transition, Tiraogo Sougrinoma Ibrahim Guigma, directeur de la communication et des relations presse de la présidence du Faso, Ousmane Zamtako, président de la ligue régionale de football des Kuilsé, et Hamado Compaoré, dit Tagui, président de l’union régionale des supporters des Étalons des Kuilsé.

