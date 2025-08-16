Kaya : L’OCI salue la résilience des femmes déplacées internes

Kaya, 15 août 2025 (AIB)-En visite à Kaya, le Secrétaire général adjoint de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Tarig Ali BAKHEET, a salué la résilience des femmes déplacées internes, bénéficiaires d’un projet d’autonomisation appuyé par son organisation.

Tarig Ali BAKHEET, Secrétaire général adjoint de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), chargé des affaires humanitaires, sociales et culturelles, a effectué une visite à Kaya le 15 août 2025. Il était accompagné de S.E. Boukary Sawadogo, Ambassadeur du Burkina Faso à Riyad et Représentant permanent du Burkina auprès de l’OCI, ainsi que de responsables du ministère en charge de l’Action humanitaire. L’objectif de cette visite était de constater de visu l’impact du projet d’autonomisation des femmes et des familles déplacées dans les camps de réfugiés à Kaya.

Après une visite de courtoisie au Gouverneur de la région du Centre-Nord le 14 août, la délégation de l’OCI a été conduite par Mme Bernadette Adenyo/Sermé, Secrétaire générale de la région, sur le site des PDI du Séminaire, situé au secteur 3 de la ville de Kaya.

Elle avait à ses côtés les directeurs régional et provincial en charge de l’Action humanitaire, ainsi que le 1er vice-président de la délégation spéciale communale de Kaya.

À cette occasion, M. BAKHEET a exprimé sa satisfaction devant la résilience des bénéficiaires du projet. Il a déclaré : « Nous sommes heureux de vous savoir aussi résilientes. Nous avons espoir que vous regagnerez bientôt vos villages d’origine. »

Les femmes bénéficiaires du projet ont témoigné de son impact positif sur leur quotidien.

Rasmata Sawadogo, productrice de soumbala, a souligné qu’auparavant, elle était obligée de travailler dans des ménages pour subvenir aux besoins de sa famille. Grâce à l’autonomisation permise par ce projet, elle réussit désormais à économiser pour le bien-être des siens.

De son côté, Mariam Saouto a précisé que la production de savon, grâce au projet de l’OCI, lui permet non seulement d’assurer l’hygiène de sa famille, mais aussi d’épargner pour d’autres besoins essentiels.

Lors de la visite d’une exposition présentant les produits issus de la formation de 200 femmes déplacées internes en gestion de micro-entreprises et en inclusion financière, M. BAKHEET a exprimé son émerveillement devant les résultats atteints.

Il a souligné l’importance du soutien de l’OCI pour l’autonomisation des femmes déplacées. Mme Adenyo/Sermé, ainsi que les bénéficiaires, ont chaleureusement remercié l’OCI pour cette initiative bénéfique.

Selon Lassina Sanou, chargé du projet, l’action de l’OCI a permis la formation de 200 femmes aux activités génératrices de revenus, telles que la saponification, le tissage, la teinture, la couture et la transformation agroalimentaire. Chacune a également reçu un fonds de roulement de 100 000 F CFA et du matériel adapté. Dans le cadre de la phase 2 du projet, M. BAKHEET a annoncé un renforcement des acquis et a remis aux femmes du site 3 tonnes de riz, des spaghettis, des macaronis, de l’huile, des biscuits et du savon.

L’OCI, organisation intergouvernementale réunissant 57 États membres, dont le Burkina Faso, œuvre pour la solidarité et la coopération entre ses membres dans les domaines politique, économique, culturel et sécuritaire, avec une forte priorité accordée à la lutte contre le terrorisme.

S.E. Boukary Sawadogo, Ambassadeur du Burkina à Riyad, a souligné que l’OCI place la lutte contre le terrorisme au cœur de ses préoccupations.

