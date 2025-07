Kaya/Faso Mébo : Moussa Zamtako offre 40 tonnes de ciment

Kaya, 17 juillet 2025 (AIB)-Le secrétaire chargé de la décentralisation en relation avec les collectivités territoriales du Patronat burkinabè et opérateur économique originaire de la région des Kuilsé, Moussa Zamtako alias « TV5 », a offert, ce jeudi, 40 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mébo.

Après ses soutiens constants à l’effort de paix, aux forces combattantes, aux personnes déplacées internes, aux populations hôtes vulnérables et au système éducatif, le secrétaire chargé de la décentralisation en relation avec les collectivités territoriales du Conseil national du patronat burkinabè (CNPB), Moussa Zamtako, par ailleurs président-directeur général (PDG) du Groupe Alimentation TV5, a apporté sa contribution à l’initiative Faso Mébo à travers ce don de 40 tonnes de ciment.

La cérémonie de remise a eu lieu le jeudi 17 juillet 2025 à la place de la mairie de Kaya, sous la présidence de la présidente de la délégation spéciale (PDS) de Kaya, Solange Kima/Minoungou.

Connu pour son engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble dans la région des Kuilsé depuis le début de la crise sécuritaire et humanitaire, le donateur a indiqué que ce geste vise à répondre à l’appel du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre de l’initiative Faso Mébo pour la construction de sa chère patrie.

Dans cette dynamique, « TV5 » a exhorté les filles et fils de sa région à s’engager pleinement dans la Révolution populaire progressiste (RPP), qui, selon lui, doit se concrétiser par des actes et non par des paroles.

Les autorités communales ont salué le geste du donateur. Pour la PDS de Kaya, Solange Kima/Minoungou, ce geste est patriotique.

« Certes, les activités de Faso Mébo n’ont pas encore commencé dans la commune de Kaya, mais nous recevons les dons pour préparer le terrain et faciliter l’installation des brigadiers de Faso Mébo », a-t-elle indiqué.

La préfète Kima a saisi l’occasion pour appeler tous les ressortissants et résidents de Kaya à emboîter le pas du PDG du Groupe Alimentation TV5.

« Chacun doit apporter sa contribution, aussi petite soit-elle. En plus du ciment, nous pouvons aussi recevoir du gravier, du sable, des moules de pavés. C’est le geste qui compte, et non sa grandeur », a souligné Solange Kima/Minoungou.

Agence d’information du Burkina

Émil Abdoul Razak SEGDA