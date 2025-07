Kaya/Engagement patriotique, cohésion sociale et paix: une conférence publique pour appeler les filles et fils du Centre-Nord

Kaya, le 29 juillet 2025 – La capitale de la région des Kuilsé a accueilli, ce mardi 29 juillet, une conférence publique dédiée à l’engagement patriotique, au civisme et à la cohésion sociale, organisée à la salle polyvalente de ladite ville. Cette conférence, tenue dans le cadre de l’Initiative Présidentielle pour le Développement Communautaire (IPDC), a réuni des autorités administratives, religieuses militaires et paramilitaires des acteurs de la société civile, de la jeunesse, et des eleves et étudiants de la région des Kuilsé.

L’événement a été marqué par trois interventions de grande envergure. Le premier thème, « Civisme et citoyenneté », a été développé par Denis Daboné, directeur de l’éducation au civisme et à la citoyenneté du ministère de la Justice et des Droits humains. Le second thème, « Patriotisme et participation citoyenne », a été abordé par Issa Lagvaré, Chargé de mission de la région auprès de la présidence du Faso. Le dernier exposé, portant sur la « Culture de la paix et de la cohésion sociale », a été animé par Adama Ouédraogo, directeur de la promotion de la tolérance et de la paix au ministère en charge des droits humains.

Les communicateurs ont insisté sur l’importance du civisme, de la citoyenneté, et de la cohésion sociale comme fondements de la paix durable au Burkina Faso. Ils ont également mis en lumière les défis liés à l’éducation des jeunes et l’engagement patriotique, soulignant que la participation citoyenne est un vecteur clé de la reconstruction de la nation. Tous les intervenants ont appelé à une mobilisation collective, en particulier auprès des parents, pour inculquer des valeurs solides aux enfants afin de préparer un avenir meilleur pour le Burkina Faso.

Le cérémonial d’ouverture placé sous la presidence du Colonel-Major Zoewendmanégo Blaise Ouédraogo, Gouverneur de la région des Kuilsé, a débuté par l’Hymne national, entonné en chœur par l’ensemble des participants. Une minute de prière a été observée en mémoire des compatriotes tombés sur le champ de bataille pour la défense de l’intégrité du territoire national. Le discours de lancement officiel des conférences publiques sur la citoyenneté, l’engagement patriotique, la culture de la paix et de la cohésion sociale dans les 13 régions du Burkina Faso de Son Excellence Monsieur le Président du Faso, Chef de l’État, a été prononcé par le Colonel-Major Zoewendmanégo Blaise Ouédraogo, gouverneur et président de la délégation spéciale régionale des Kuilsé, en guise de discours d’ouverture.

Durant près de trois heures d’échanges, les participants ont exprimé leur satisfaction quant aux thématiques abordées. Les femmes, les jeunes, les chefs coutumiers, ainsi que les leaders religieux, communautaires et associatifs ont manifesté leur détermination à s’engager activement pour la promotion des valeurs de civisme, de patriotisme et de cohésion sociale. Les élèves et étudiants présents ont particulièrement souhaité davantage de conférences sur des thèmes similaires, soulignant l’importance de l’éducation civique pour eux.

Le gouverneur de la région a rassuré que des mesures seront prises pour organiser de telles conférences dans les provinces du Bam et du Namentenga. Il a conclu son intervention en soulignant que « le civisme, le patriotisme, la cohésion sociale et la paix commencent dans la famille », un message fort et mobilisateur pour tous les citoyens notamment les parents.

Cette conférence s’inscrit dans une série d’événements lancés le 24 juillet 2025 a Ouagadougou par SE le Président du Faso, visant à promouvoir la culture des valeurs citoyennes et patriotiques à travers le pays.

Agence d’Information du Burkina

AIO/oo