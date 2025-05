Burkina-Sport-Sammentenga-Coupe-AJAS-15e- Edition

Kaya/Coup de l’association des jeunes pour l’amour: La 15e édition placée sous le signe de la cohésion sociale

Kaya, 25 mai 2025, (AIB)- La finale de la 15e édition de la coupe de la cohésion sociale de l’association des jeunes pour l’amour et la solidarité (AJAS) jouée dimanche à Kaya, a connu le sacre de l’équipe de l’Olympique de Kaya au score de 3 buts à 1 contre celle de Avenir Fc.

Débutée le 5 janvier 2025 à l’occasion de la journée de solidarité, la 15e édition de la coupe de l’association des jeunes pour l’amour et la solidarité (AJAS) a connu son épilogue dimanche 25 mai 2025 sur le terrain du secteur 4 de la ville de Kaya.

Le bouquet final a opposé l’équipe de Avenir Fc à celle de l’Olympique de Kaya.

Un duel de titans qui s’est soldé par le score de 3 buts à 1 en faveur de l’Olympique de Kaya.

« On a vu un match très intéressant. Le football est un sport collectif. L’équipe la plus collective a mérité », a indiqué le Colonel-Major Oumarou Ouédraogo, président de la fédération burkinabè de football, patron de la présente édition.

Sacrée championne de l’édition, l’Olympique de Kaya en plus du trophée a reçu une enveloppe financière de 100 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon.

Au titre des prix spéciaux, l’Olympique de Kaya est repartie avec le trophée du meilleur buteur, celui du meilleur gardien et du meilleur joueur.

L’équipe de Avenir FC, finaliste malheureuse s’est contentée du trophée de la vice-championne, d’un jeu de maillots, d’un ballon et de la somme de 75 000 FCFA.

Huit équipes de la province ont participé à cette édition. Toutes ont reçu des primes de participation en espèces et en nature.

Les organisateurs quant à eux, ont reçu des attestations de reconnaissance pour la réussite de cette édition.

Pour président de l’AJAS, Adama Dermé, cette finale marque la fin des activités de l’année 2025 de son association qui œuvre pour le soutien psychosocial des veuves et la scolarisation des orphelins de la commune de Kaya.

« Nos objectifs sont pleinement atteints quand on s’en tient à l’esprit de fraternité et de fair-play qui a prévalu le long des compétitions », s’est-il réjoui.

Agence d’information du Burkina

AIO/Bak