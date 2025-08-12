Burkina-Kadiogo-Association-Célébration-Parenté-Plaisanterie

Kadiogo : « Le Mouvement La Patrie ou Rien » célèbre la parenté à plaisanterie à Ouagadougou

Ouagadougou, 12 août 2025 (AIB)- En vue de donner un coup de fouet à la cohésion sociale et au vivre-ensemble, « Le Mouvement La Patrie ou Rien » a organisé la Ire édition du festival Faso Tigungü qui s’est déroulée, du 1er au 3 Août 2025, au quartier Paglayiri de Ouagadougou.

Faso Tigungü, qui signifie « Rassemblement des communautés du Burkina Faso », est une trouvaille de la Coordination nationale de l’association de veille citoyenne dénommée « Le Mouvement La Patrie ou Rien », pour raviver les flammes de la parenté à plaisanterie afin de renforcer le vivre-ensemble au Burkina Faso.

La Ire édition du festival Faso Tigungü, a été organisée du 1er au 3 Août 2025, au quartier Paglayiri de Ouagadougou, sous la présidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, monsieur Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, représenté par le chargé de mission, Amidou Belem.

Selon M. Belem, le Ministère en charge de la Culture ne peut qu’accompagner de telles activités culturelles qui dynamisent la société burkinabè.

« La parenté à plaisanterie est très importante dans notre patrimoine culturel. Elle permet aux différentes communautés de vivre paisiblement ensemble et d’éviter des mésententes profondes entre elles », a-t-il déclaré.

Pendant 72 heures, huit communautés ont compéti en sport, en art culinaire, en danse traditionnelle et en conte,

En plus de ces activités, le public a eu droit à une rue marchande et à un panel sur la parenté à plaisanterie à l’espace Morène.

Pour le président national du « Mouvement La Patrie ou Rien », Amidou Sawadogo, cette première édition a été pensée et réalisée par les membres du mouvement en guise de contribution à la valorisation des coutumes et traditions du pays.

« Nous remercions le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir instauré la journée des coutumes et des traditions. Pour accompagner cette belle idée, nous avons jugé opportun d’organiser Faso Tigungü en vue de mettre en valeur la parenté à plaisanterie au pays des Hommes intègres », a-t-il précisé.

Faso Tigungü a été organisé grâce au co-parrainage de Sa Majesté Wappasi Naaba de Saaba et de Mme Juliette Yabré/ Kongo, fondatrice du Musée de la femme.

Quant au premier vice-président de la délégation spéciale de l’arrondissement 6 de Ouagadougou, Idrissa Théodore Yaméogo, il s’est réjoui d’avoir accueilli la première édition de Faso Tigungü dans son arrondissement.

« La parenté à plaisanterie est à valoriser dans nos cités. Nous invitons les différentes communautés à protéger cet héritage », a-t-il insisté.

Le festival a pris fin par un match de maracana, marqué par le sacre des peulhs sur les Sana en finale. À l’issue des 72H d’activités, il y a eu une satisfaction générale au niveau des organisateurs.

Agence d’information du Burkina

AM/BBP