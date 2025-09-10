Burkina Faso-MEBO-MEF-DON

Kadiogo : Le ministère de l’Économie et des Finances mobilise plus de 25 000 000 FCFA pour l’initiative Faso Mêbo

Ouagadougou, 10 sept. 2025 (AIB)-Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a remis ce mardi, un important lot de matériaux d’une valeur de plus de 25 millions de F CFA à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, un acte marquant l’engagement patriotique du département aux côtés de cette initiative citoyenne de développement. Ce don a été offert par le Secrétaire général, Vieux Abdoul Rachid Soulama, qui était à la tête d’une forte délégation.

La contribution du MEF, fruit d’un élan volontaire de l’ensemble de son personnel, comprend 110 tonnes de ciment, une bétonnière, 472 moules, 440 tonnes de granit et 43 pelles. À cela s’ajoutent 30 tonnes de ciment déjà offertes antérieurement, portant le don global du Ministère à 140 tonnes de ciment, en plus des autres équipements.

« Au-delà de notre mission quotidienne de gestion budgétaire et des finances publiques, il était important de montrer que nous sommes aussi engagés à soutenir Faso Mêbo. Nous voulons, par ce geste, manifester notre devoir patriotique et accompagner une initiative qui transforme déjà la physionomie de nos villes », a affirmé le Secrétaire général du Ministère, Vieux Abdoul Rachid Soulama.

Selon lui, ce don n’a pas été décidé unilatéralement. « Nous avons pris soin d’échanger avec les responsables de Faso Mêbo afin d’identifier les besoins prioritaires. C’est sur cette base que nous avons choisi de diversifier les contributions entre ciment, moules et matériels », a-t-il expliqué.

Le Ministère salue l’impact déjà visible de l’initiative sur le terrain, notamment dans plusieurs artères de Ouagadougou, désormais pavées et assainies.

« Ce projet change le visage de nos rues et participe directement au développement national », a souligné M. Soulama, qui promet que le département poursuivra son appui à ces types d’initiatives.

Le MEF a appelé également les autres citoyens et institutions à emboîter son pas, estimant que Faso Mêbo est une Initiative au service de la nation, qui « fait déjà ses preuves » et mérite un soutien accru pour améliorer durablement le cadre de vie.

Agence d’information du Burkina

OS/bbp