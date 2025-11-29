Kadiogo : l’Association burkinabè des professionnels des métiers du génie industriel et assimilés organise sa toute première assemblée générale

Ouagadougou, 29 novembre 2025 (AIB) – L’Association burkinabè des professionnels des métiers du génie industriel et assimilés (ABPMGIA) a tenu, samedi, sa première assemblée générale à Ouagadougou. L’association entend promouvoir le secteur industriel et contribuer au développement ainsi qu’à l’évolution des technologies du génie industriel au Burkina Faso.

Au cours de la rencontre, les participants ont adopté à l’unanimité le règlement intérieur et validé les statuts de l’association. Le bureau du comité scientifique ainsi que le bureau exécutif ont également été mis en place.

Pour le président du comité d’organisation, par ailleurs président de l’ABPMGIA, Joseph Ramdé, cette assemblée générale marque l’aboutissement d’un processus et ouvre la voie à la création, à terme, d’une fédération des ingénieurs du Burkina Faso.

Selon lui, l’association vise à « regrouper et organiser le secteur industriel, accompagner l’État dans la prise de décisions, la conception de projets industriels et l’élaboration des stratégies industrielles du pays ».

Il a rappelé que le génie industriel constitue un « pilier invisible mais essentiel de l’économie nationale, garant de l’efficacité, de l’innovation et de la compétitivité de l’industrie burkinabè ».

Le président de l’événement, Aboudaye Compaoré, a pour sa part salué l’initiative.

Il a encouragé les membres à produire « des recommandations techniques solides, à soutenir les entreprises dans la maintenance, la qualité et l’innovation, et à créer un puissant réseau de compétences locales », estimant que l’association pourrait devenir « une boussole supplémentaire pour les décideurs ».

Il a également exprimé sa disponibilité à accompagner l’ABPMGIA dans ses réflexions techniques et à partager son expérience.

L’ABPMGIA est une association apolitique et à but non lucratif, qui regroupe des techniciens, ingénieurs, scientifiques et autres professionnels du génie industriel et de métiers connexes au Burkina Faso.

