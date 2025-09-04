BURKINA-FASO-MEBO -DON-ETUDIANTS

Kadiogo/Don : Les étudiants burkinabè Franco-Arabe résidant en Jordanie offre divers dons à l’Initiative Faso Mêbo

Ouagadougou, 4 sept. 2025 (AIB)- Les étudiants burkinabè Franco-Arabe résidant en Jordanie ont offert jeudi, un don à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo composé de 2 tonnes de ciment, 4 brouettes, 10 pelles et 12 gants. Un acte qui témoigne de la volonté des étudiants à répondre à l’appel du Président du Faso pour participer à la construction du pays.

Les étudiants burkinabè Franco-Arabe résidant en Jordanie, en plus du don offert, ont prêté mains fortes sur le chantier de Faso Mêbo. Ce geste de générosité vise à soutenir les actions humanitaires et sociales menées par l’Initiative en faveur de la population Burkinabè.

Lors de son intervention, un membre du collectif des étudiants, Salif Tiendrebeogo, a souligné l’importance de la solidarité et de la responsabilité sociale du peuple burkinabè.

« Il était naturel pour nous, de soutenir une initiative aussi noble que celle portée par Faso mêbo. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer, » a-t-il déclaré.

Salif Tiendrebéogo a lancé un appel à tout Burkinabè de prendre conscience de la portée de cette initiative et de rejoindre la cause commune car c’est ensemble qu’on bâtira un Faso plus fort et plus juste.

Agence de l’Information du Burkina

LN/OS/bpp