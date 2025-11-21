Burkina-Premier-Ministre-Echange-Enfants

Journée mondiale de l’enfance : Le Premier ministre Rimtalba Ouédraogo interpelle les enfants sur leur responsabilité

Ouagadougou, 21 Nov. 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a affirmé vendredi à Ouagadougou que son gouvernement place au premier plan le respect, la protection et l’application des droits des enfants, tout en rappelant à ceux-ci qu’ils ont aussi des responsabilités lorsque leurs droits seront pleinement assurés.

Répondant aux préoccupations exprimées lors de la célébration en différé de la Journée mondiale de l’enfant, le vendredi 21 novembre à Ouagadougou, le Premier ministre a souligné que la santé et l’éducation des enfants restent parmi les principales priorités des autorités du pays.

Le chef du gouvernement a expliqué que 12% du budget national sont consacrés à la santé, en plus de l’appui du ministère de la Santé et de l’initiative « Santé pour tous ».

Il a fait cas du programme « 1000 × 5 » qui mobilise des spécialistes dont des pédiatres pour s’occuper spécialement des enfants.

En outre, neuf nouveaux hôpitaux similaires à celui de Pala à Bobo-Dioulasso seront construits pour renforcer l’accès aux soins, a annoncé le Premier ministre avant d’inviter les plus jeunes à respecter les règles d’hygiène afin de réduire les maladies évitables, soulignant qu’ils ont aussi un rôle important dans la protection de leur santé.

Interrogé sur les cantines scolaires, Jean Emmanuel Ouédraogo a affirmé que leurs préoccupations sont prises en compte et que 18 milliards de francs CFA sont mobilisés chaque année pour fournir les vivres nécessaires à leur fonctionnement.

« 25 000 tonnes ont déjà été acquises pour cette année et le gouvernement collabore avec le ministère de l’Agriculture, la SONAGES et les communautés locales pour faire parvenir ces vivres à temps », a-t-il assuré.

Il a par ailleurs encouragé les cantines endogènes à travers les jardins et champs scolaires, qui permettent d’améliorer les repas tout en familiarisant les élèves au travail de la terre et en suscitant chez eux des vocations agricoles.

Jean Emmanuel Ouédraogo a ajouté que l’Offensive agrosylvopastorale et l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire contribuent également à lutter contre la faim au sein des familles.

Concernant l’accès à l’eau potable, le Premier ministre a assuré que le principe « une école, un forage » est appliqué pour toutes les nouvelles infrastructures.

Pour les écoles plus anciennes, une politique de réhabilitation et d’équipement est en cours afin de garantir un accès suffisant à l’eau, indispensable pour l’hygiène et l’entretien des jardins scolaires.

Ici également, le chef du gouvernement a souligné qu’il est de la responsabilité des bénéficiaires de veiller à la bonne utilisation et à l’entretien des forages.

A la question sur l’accès à l’éducation pour les enfants vivant avec un handicap, le Premier ministre a souligné que le pays dispose d’une politique d’inclusion scolaire visant à permettre à tous les enfants d’aller à l’école.

Les nouvelles écoles sont dotées de rampes d’accès, de toilettes adaptées, de barres d’appui et d’autres dispositifs facilitant leur mobilité.

Les enseignants sont également formés à l’enseignement inclusif pour mieux accompagner ces élèves. Il a toutefois rappelé que l’inclusion concerne tout le monde, et que les élèves ne présentant pas de handicap doivent éviter toute moquerie, aider leurs camarades et les intégrer pleinement, y compris dans les moments de jeu.

Agence d’information du Burkina

YOS/no