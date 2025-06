SPORT-BFA-EDUCATION-CONSEIL-MINISTRE-JEUX-UNIVERSITAIRES2025

Jeux universitaires : Fada N’Gourma accueille la 7e édition du 21 au 28 juin prochain

Ouagadougou, 11 juin 2025 (AIB) – Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a fait mercredi lors du Conseil des ministres à Ouagadougou, une communication relative à l’organisation des 7e Jeux universitaires du Burkina Faso (JUBF), prévus du 21 au 28 juin 2025 à Fada N’Gourma.

Placée sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement, cette 7e édition des Jeux universitaires du Burkina Faso a pour thème « Sport et culture en milieu universitaire, levain de résilience et de cohésion sociale ».

Cette édition des JUBF connaîtra la participation de 1 150 étudiants issus de plus de 30 universités publiques et privées de notre pays aux phases finales des championnats interuniversitaires de handball, football, volleyball et basketball. Plusieurs activités sont également au programme dont une conférence sur le thème des JUBF, des compétitions en arts du spectacle et des jeux de société.

Dans le cadre de l’intégration des peuples de la Confédération des Etats du Sahel (AES), les centres nationaux des œuvres universitaires du Mali et du Niger sont invités à cette édition des JUBF en vue d’une organisation future des Jeux universitaires de l’AES.

Agence d’information du Burkina

