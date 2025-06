Burkina-Mali-Niger-Sport-Jeux-Aes

Jeux de l’AES : le Niger sur la plus haute marche du podium devant le Burkina en taekwondo

Ouagadougou, 25 juin 2025 (AIB)-Le Mena du Niger a été le grand vainqueur mardi, de la compétition en taekwondo aux Jeux de l’AES en remportant 5 médailles dont 3 en or, 1 en argent et 1 en bronze devant le Burkina Faso qui en a récolté 5 dont 2 en or et 3 en bronze, a-t-on appris de sources proches des organisateurs.

Le tournoi de taekwondo des 1ers Jeux de l’Alliance des États du Sahel s’est déroulé ce mardi 24 juin 2025 au Palais des sports Salamatou Maïga. La compétition, réservée aux juniors, a regroupé 15 combattants qui se sont affrontés dans 5 catégories : -55kg et -63 kg chez les Garçons, -44kg, -49kg, -55kg chez les Filles.

Le Niger a été le grand vainqueur de ce tournoi. Les Nigériens ont récolté 3 médailles d’or, 1 médaille d’argent et autant de médaille de bronze. La deuxième place est revenue au Burkina Faso (2 médailles d’or et 3 médailles de bronze) alors que le Mali a complété le podium (4 médailles d’argent et 1 médaille de bronze).

Les médailles d’or du Niger sont l’œuvre de Samira Soumana (-44kg, victorieuse de Mariam Diallo du Mali), de Housseina Zada (-55kg, victorieuse de Mariam Dembélé du Mali) et de Abdoul Aziz Issifi (-55kg, vainqueur d’Aboubacar Cissé du Mali). Mariam Doumbia qui a battu Saran Koné du Mali dans la catégorie de -55kg et Sibiri Moumouni Sanou (-63kg) ont remporté les deux médailles d’or du Burkina Faso.

Présents à quatre finales, les athlètes maliens ont tous perdu leurs combats et se sont contentés des places d’honneur.

Agence d’information du Burkina

as/ata