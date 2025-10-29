Jacob Zuma soutient la politique souverainiste du Burkina Faso

Ouagadougou, 29 oct. 2025 (AIB)- L’ancien présidentsud-africain Jacob Zuma a affirmé mercredi qu’il soutient la politique souverainiste enclenchée par les autorités burkinabè.

Jacob Zuma, a été accueilli ce mercredi après-midi à l’aéroport international de Ouagadougou par les autorités burkinabè ce mercredi à 13h

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, ainsi que l’ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis et ancien ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Kassoum Coulibaly, étaient présents pour souhaiter la bienvenue à l’ancien chef d’État sud-africain.

M. Zuma a déclaré être venu au Burkina Faso pour soutenir les autorités burkinabè dans leur vision de souveraineté nationale et celle du continent africain dans son ensemble.

L’ancien président sud-africain séjournera à Ouagadougou, où il animera une conférence le 1er novembre 2025, dans le cadre des activités de la Délégation des Afro-descendants.

Pour rappel, Jacob Zuma a été président de la République d’Afrique du Sud du 9 mai 2009 au 16 février 2018.

Agence d’Information du Burkina

NO/ATA