Ipelcé : La communauté éducative de la commune sensibilisée sur les abandons scolaires

Ipelcé, 28 novembre 2025 (AIB) – La direction provinciale en charge de l’enseignement de base du Bazèga a organisé, le mardi 25 novembre 2025, à Ipelcé une journée de sensibilisation sur les abandons scolaires et sur le soutien en faveur des élèves vulnérables notamment ceux vivant avec un handicap.

L’école primaire publique de Ipelcé ‘’A’’ a servi de cadre pour la tenue de la journée de sensibilisation sur les abandons scolaires et sur le soutien en faveur des élèves vulnérables notamment ceux vivant avec un handicap.

En effet, la Direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Bazèga a mobilisé les élèves, les acteurs et la communauté éducative de la commune pour une journée de sensibilisation sur les abandons scolaires. Cette activité vise à lutter contre le fléau des abandons scolaires qui sévit dans la commune, voire de la province.

Aussi, cette journée a été mise à profit pour inviter les acteurs et la communauté éducative à soutenir les élèves en difficulté, singulièrement ceux vivant avec un handicap.

Présent à cette journée, le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga Claude Ouédraogo a invité l’ensemble des acteurs et de la communauté de Ipelcé pour une école de qualité dans la commune.

« L’éducation est l’affaire de tous. Elle commence dans la famille, se renforce dans la communauté et se concrétise à l’école », a rappelé M. Ouédraogo.

Il a insisté sur l’importance d’un engagement collectif pour lutter contre l’abandon scolaire, les exclusions, la déscolarisation des filles et les départs précoces vers les sites d’orpaillage.

Les élèves, les parents et les enseignants ont pris l’engagement d’être des relais actifs dans cette lutte, convaincus que les futurs bâtisseurs du Burkina Faso sont les enfants d’aujourd’hui.

Agence d’information du Burkina

