Burkina – Ioba – Sécurité – Routière – Emploi

Ioba : Une société initie une opération de permis de conduire pour 32 jeunes à Dano

Dano, 30 mai 2025 (AIB) – La commune de Dano en partenariat avec la Société Wend-Penga OR (SO.W.P. OR) a organisé une cérémonie de remise de permis de conduire à 32 jeunes, le jeudi 29 mai 2025. La ceremonie présidée par le président de la délégation spéciale communale, Denis Zanré.

L’opération « permis de conduire » a été initiée par la société Wend-Penga OR avec la collaboration de la délégation spéciale communale de Dano.

Au total 32 jeunes ont bénéficié de la formation à Africa Auto-école. Ils ont passé avec succès les différents examens et ont obtenu le permis de conduire catégorie C.

La cérémonie de remise des nouveaux permis s’est déroulée en présence du chef de canton de Dano, du représentant du Président directeur général (PDG) de la SO.W.P. OR, du moniteur de Africa Auto-école et des forces de défense et de sécurité.

Le représentant des bénéficiaires, Winbèlou Dabiré a remercié les autorités communales et le premier responsable de la SO.W.P. OR, El Adj Boukary Ouédraogo dit Wobgo pour leur engagement en faveur de l’emploi des jeunes.

« Je voudrais demander à la société Wend-Penga OR de recruter les jeunes conducteurs afin que nous ne perdions pas les connaissances acquises », a-t-il ajouté.

Sa majesté Naonfa 2 a salué l’excellence des relations entre la commune et la société minière. Il a encouragé les bénéficiaires à aller à la recherche de l’emploi avec leur permis de conduire.

Le moniteur de l’auto-école, Daouda Bouda, s’est dit satisfait du déroulement de la formation. Aucune difficulté majeure n’a entravé la bonne exécution du programme.

Le PDS de la commune de Dano, Denis Zanré, a traduit la gratitude de la délégation spéciale au PDG de la SO.W.P. OR pour sa générosité. Il l’a également félicité pour son engagement à accompagner la jeunesse à trouver un travail décent.

« Avec ce permis, vous pouvez avoir emploi pour prendre en charge vos familles et contribuer au développement de la commune », s’est-il adressé aux bénéficiaires.

Wend-Panga OR est une société citoyenne, a-t-il poursuivi. « Nous espérons que cette initiative ne va pas se limiter à une seule opération », a souhaité M. Zanré.

« Je vous engage à être des conducteurs modèles et responsables pour votre propre sécurité et celle des autres usagers de la circulation routière », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk /ata