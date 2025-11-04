Burkina-Ioba-Civisme-Citoyenneté

Ioba/Montée des couleurs : Les corps constitués renouvellent leur engagement patriotique à la direction provinciale de l’action humanitaire

Dano, 3 nov. 2025 (AIB)- La cérémonie de montée mensuelle des couleurs nationales s’est déroulée à la direction provinciale en charge de l’action humanitaire du Ioba, le lundi 3 novembre 2025 sous la présidence du haut-commissaire de la province, Innocents Ouattara.

La traditionnelle montée mensuelle des couleurs nationales dans la province du Ioba a encore mobilisé les corps constitués. C’était au tour de la direction provinciale de l’action humanitaire et de la solidarité nationale du Ioba d’abriter cette cérémonie solennelle.

Un agent de la police au mât, l’ensemble des participants a chanté le Ditanyè en chœur. Les corps constitués ont marqué ainsi leur engagement patriotique et leur appartenance à la même nation. Le haut-commissaire du Ioba, Innocents Ouattara a relevé que cette activité s’inscrit toujours dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

C’est pourquoi, il a rappelé cette citation du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré : « L’intégrité doit guider chacun de nous notamment en refusant la corruption dans tout ce qui concerne la gestion du bien public ». « Travaillons alors avec honnêteté et transparence car c’est ainsi que nous bâtirons un Burkina Faso plus fort et souverain », a ajouté M. Ouattara.

Il a saisi l’occasion pour saluer également les efforts remarquables des forces vives de la province, debout comme un seul homme pour relever le défi de la mobilisation pour participer aux événements organisés dans le Ioba. « Je sais compter sur votre disponibilité pour le succès habituel aux activités du mois de novembre 2025. En perspective, il y a la 1 ère édition des journées de la culture et des arts dagara (JCAD), la 10e édition de la pédale de la paix (PDP) et le mois de la solidarité » a conclu le haut-commissaire.

Le directeur provincial en charge de l’action humanitaire du Ioba, Gouman Evariste Somé a fait une présentation succincte de son service. « Chargée de mettre en œuvre la politique du ministère dans la province, cette direction a pour mission essentielle d’assurer, entre autres, la promotion de la solidarité, de l’action humanitaire, la réconciliation, la promotion du genre, la protection et la promotion de la famille », a-t-il indiqué.

Pour mener à bien ces activités, la direction provinciale compte cinq services. En outre, six services sociaux communaux sont fonctionnels à Dano, Dissihn, Niégo, Oronkua, Ouessa et Zambo, a expliqué Evariste Somé. Il a remercié l’ensemble des corps constitués présents à cette montée du drapeau à la direction provinciale de la solidarité nationale.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata