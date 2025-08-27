Burkina-Ioba-Civisme-Engagement-Patriotique

Ioba : Le haut-commissaire invite les populations à se départir des tentatives de déstabilisations internes ou externes

Dano, 26 août 2025 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara, a invité les populations à rester engagées et à se départir des tentatives fallacieuses internes et externes opposées à la révolution progressiste et populaire, lors de la montée des couleurs du 06 août dernier à Dano.

C’est à l’occasion de la cérémonie de la montée mensuelle des couleurs que le haut-commissaire, Innocents Ouattara, s’est adressé aux corps constitués et à la population dans la cour du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Dano.

Il a rappelé la portée historique de la révolution du Capitaine Thomas Sankara et la célébration de la date du 04 août pour le Burkina Faso.

Pour les devanciers ont œuvré pour bâtir un avenir meilleur souvent au prix de leur sang.

« Aujourd’hui, nous devons nous convaincre qu’il est temps que l’unité et la solidarité priment sur les divisions car les terroristes nous attaquent, les impérialistes et les néocolonialistes nous combattent mais nous devons rester plus forts », a-t-il martelé.

M. Ouattara a invité la population du Ioba à poursuivre cet engagement aux côtés des plus hautes autorités dans l’esprit de la révolution progressiste et populaire.

« Je vous invite également à vous départir des tentatives fallacieuses internes ou externes qui s’opposent à cette révolution. Mieux, je vous appelle à l’action collective pour surmonter les obstacles afin de bâtir ensemble un avenir radieux pour nous-mêmes et pour les générations futures », a-t-il déclaré.

Le premier responsable de la province du Ioba a salué l’engagement patriotique des corps constitués, toujours mobilisés pour les causes nationales.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata