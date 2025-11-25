Burkina-Ioba-Santé

Ioba : Le haut-commissaire invite les populations à adhérer pleinement à la campagne pour l’élimination de la schistosomiase

Dano, 23 nov. 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara a invité, le jeudi 20 novembre 2025, les populations à s’engager pleinement dans la campagne de traitement de masse contre la schistosomiase, au cours d’une rencontre de plaidoyer tenue à Dano.

Les participants ont suivi une communication présentée par le médecin chef du district sanitaire de Dano, Dr Salam Mandé. Selon lui, la schistosomiase ou bilharziose urinaire est une maladie parasitaire contractée à partir de l’eau polluée par le péril fécal et l’éjection des urines contaminées. Elle se manifeste par la présence du sang dans les urines ou dans les selles.

A long terme, cette maladie peut entraîner le cancer de la vessie et les cancers féminins chez la femme, a-t-il expliqué. C’est pourquoi, la campagne de traitement de masse (TDM) a été lancée par le ministère en charge de la santé en vue d’éliminer la schistosomiase en tant que problème de santé publique et interrompre son cycle de transmission.

Le TDM est prévu se dérouler du 24 au 29 novembre 2025 et consiste à l’administration de comprimés Praziquantel. Le public cible est composé des enfants de 5 à 14 ans et des adultes. Le district sanitaire de Dano, à l’instar de 42 autres districts, est concerné par la présente campagne, a indiqué Dr Mandé.

Il a sollicité la voix des leaders d’opinions pour la sensibilisation, la mobilisation des populations et la gestion des cas de résistance. Il a également demandé une forte implication des responsables d’établissements scolaires secondaires et primaires. Les médias sont invités à diffuser les messages de sensibilisation.

Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara a remercié les participants pour leur présence à cette rencontre de plaidoyer en faveur de la campagne la schistosomiase.

« Cette maladie provoquée par des vers parasites du genre schistosoma aux conséquences dévastatrices, entravent le potentiel des enfants, des femmes et des hommes contaminés à contribuer au développement socio-économique », a soutenu M. Ouattara.

« Nous avons le pouvoir de transformer cette campagne en un mouvement d’espoir », a-t-il rassuré. « Je vous invite à adhérer pleinement à la campagne de TDM pour l’élimination de la schistosomiase dans le Ioba.

Il est essentiel d’intensifier nos efforts pour sensibiliser les communautés afin d’améliorer l’accès aux traitements dans notre province », a ajouté le haut-commissaire.

Innocents Ouattara a salué le travail acharné de l’équipe cadre du district sanitaire de Dano et l’ensemble agents de santé qui se battent sans relâche contre la bilharziose par leur dévouement et leur engagement. « Pour apporter un changement durable, une synergie d’actions est nécessaire entre tous les acteurs de la santé et les citoyens » a-t-il conclu.

